На Херсонщині загинув поліцейський. Фото: Нацполіція

На Херсонщині у результаті ворожої атаки під час несення служби на блок-посту загинув поліцейський Олександр Чехун.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Інспектор сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Херсонського РУП загинув внаслідок російської атаки дроном. Старший лейтенант отримав важкі поранення, та помер у кареті швидкої дорогою до лікарні.

У поліція розповіли, що ілександр розпочав службу в 2007 році у Державній автомобільній інспекції УМВС України в Херсонській області. Він служив у різних підрозділах, зокрема, у батальйоні патрульної служби міліції особливого призначення «Херсон» та батальйоні поліції особливого призначення.

На Херсонщині загинув поліцейський. Фото: Нацполіція

У 36-річного загиблого правоохоронця залишились батьки, дружина, що також працює у поліції та 12-річна донька.

«Колектив Національної поліції України схиляє голови у жалобі з приводу загибелі колеги. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Олександра. Назавжди в наших серцях. Назавжди в строю», — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, як на Харківщині росіяни атакували авто «Укрпошти», яке доставляло пенсії — працівниця загинула.