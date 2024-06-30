Кордон України / Фото з відкритих джерел

Двоє чоловіків 29 червня напали на українського прикордонника на кордоні з Румунією, останній був змушений відкрити стрілянину і смертельно поранив одного з нападників, ведеться розслідування.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram.

Журналіст із посиланням на джерела повідомив, що напередодні ввечері дві особи з мачете та газовим балончиком напали на військовослужбовця ДПСУ в зоні ділянки ВПС «Селятин».

Прикордонник у відповідь застосував табельний пістолет Макарова, один правопорушник загинув, інший отримав поранення.

Речник ДПСУ полковник Андрій Демченко у коментарі «УП» підтвердив, що інцидент дійсно мав місце, наразі проводится розслідування.

«Ситуація з нападом на прикордонний наряд справді мала місце. Це сталося вчора після 21 години на ділянці Чернівецького прикордонного загону на кордоні з Румунією. Нападників було двоє і при собі вони мали певні засоби, які застосовували проти прикордонника. З метою збереження свого життя військовослужбовець був вимушений застосувати зброю, у результаті чого один нападник отримав поранення, а інший помер. На місце викликали медиків», — розповів він.

Він зазначаив, що про інцидент повідомлено ДБР, поліцію та органи прокуратури. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, неподалік селища Зарічне на Рівненщині двоє українців напали на працівників прикордонної служби.