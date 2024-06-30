Двоє чоловіків 29 червня напали на українського прикордонника на кордоні з Румунією, останній був змушений відкрити стрілянину і смертельно поранив одного з нападників, ведеться розслідування.
Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram.
Журналіст із посиланням на джерела повідомив, що напередодні ввечері дві особи з мачете та газовим балончиком напали на військовослужбовця ДПСУ в зоні ділянки ВПС «Селятин».
Прикордонник у відповідь застосував табельний пістолет Макарова, один правопорушник загинув, інший отримав поранення.
Речник ДПСУ полковник Андрій Демченко у коментарі «УП» підтвердив, що інцидент дійсно мав місце, наразі проводится розслідування.
«Ситуація з нападом на прикордонний наряд справді мала місце. Це сталося вчора після 21 години на ділянці Чернівецького прикордонного загону на кордоні з Румунією. Нападників було двоє і при собі вони мали певні засоби, які застосовували проти прикордонника. З метою збереження свого життя військовослужбовець був вимушений застосувати зброю, у результаті чого один нападник отримав поранення, а інший помер. На місце викликали медиків», — розповів він.
Він зазначаив, що про інцидент повідомлено ДБР, поліцію та органи прокуратури. Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, неподалік селища Зарічне на Рівненщині двоє українців напали на працівників прикордонної служби.
Двоє чоловіків 29 червня напали на українського прикордонника на кордоні з Румунією, останній був змушений відкрити стрілянину і смертельно поранив одного з нападників, ведеться розслідування.
Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram.
Журналіст із посиланням на джерела повідомив, що напередодні ввечері дві особи з мачете та газовим балончиком напали на військовослужбовця ДПСУ в зоні ділянки ВПС «Селятин».
Прикордонник у відповідь застосував табельний пістолет Макарова, один правопорушник загинув, інший отримав поранення.
Речник ДПСУ полковник Андрій Демченко у коментарі «УП» підтвердив, що інцидент дійсно мав місце, наразі проводится розслідування.
«Ситуація з нападом на прикордонний наряд справді мала місце. Це сталося вчора після 21 години на ділянці Чернівецького прикордонного загону на кордоні з Румунією. Нападників було двоє і при собі вони мали певні засоби, які застосовували проти прикордонника. З метою збереження свого життя військовослужбовець був вимушений застосувати зброю, у результаті чого один нападник отримав поранення, а інший помер. На місце викликали медиків», — розповів він.
Він зазначаив, що про інцидент повідомлено ДБР, поліцію та органи прокуратури. Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, неподалік селища Зарічне на Рівненщині двоє українців напали на працівників прикордонної служби.