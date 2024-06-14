Відключення світла, фото з відкритих джерел

Сьогодні, 14 червня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

вул. Защука;

вул. Декабристів;

вул. Сінна;

переул. 1 Бульварний;

переул. 2 Бульварний;

вул. 2 Поздовжня;

вул. 9 Лінія;

вул. Велика Морська.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

переул. Такелажний;

перел. Тимошенка;

переул. Центральний;

переул. Південний;

вул. Чайковського;

вул. Передова;

вул. Південна;

вул. Залізнична.

Нагадаємо, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в коментарі «НикВести» розказав, що за новою моделлю «Укренерго» по розподілу електроенергії між областями регіони будуть знеструмлені по чергам, а не по лімітам. Однак уникнути тривалих відключень Миколаївська область не може, адже знаходиться в одній енергетичній системі.

Премʼєр-міністр Денис Шмыгаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.