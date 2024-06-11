За новою моделлю «Укренерго» по розподілу електроенергії між областями регіони будуть знеструмлені по чергам, а не по лімітам. Однак уникнути тривалих відключень Миколаївська область не може, адже знаходиться в одній енергетичній системі.

Про це в коментарі кореспонденту «НикВести» розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Ситуація з енергосистемою наразі складна та проблематична, каже Віталій Кім. Не дивлячись на те, що Миколаївська область виробляє значну кількість електроенергії, регіон не може уникнути відключень світла через те, що знаходиться в єдиній всеукраїнській мережі, на яку впливають пошкодження в будь-якій частині енергоінфраструктури України.

— По електриці проблема велика і не вдасться, як було раніше, щоб у нас мало відключали світло з низки технічних причин. Зараз «Укренерго» використовує іншу модель модель для відключення. Це по чергам, а не по лімітам на область, щоб ніхто там не хитрував в Україні. Це більш справедливо. І зараз ми матимемо, я так розумію, третину відключених споживачів, а дві третини зі світлом. В моєму розумінні буде добре, якщо дві години світла нема, а чотири є. Восени будемо дивитися по нашим розподільчим потужностям, що ми можемо доробити. Незважаючи на те, що Миколаїв в десятки разів більше виробляє електрики, ми є частиною єдиної енергомережі. І тому, якщо б'ють навіть десь там по Сумам, або десь там по Харкову, ми це теж відчуваємо з точки зору розподілу електрики. Тому ця ситуація не локальна, і я не можу особисто її виправити. Тому що ми зараз працюємо у всеукраїнській системі. Основним пріоритетом цієї конференції є саме енергетична безпека України. І тому тут будуть основні проєкти стосуватися саме енергонезалежності та фінансування електричної генерації, — сказав Віталій Кім.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім на Конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік, фото «НикВести

При цьому він каже, що з опаленням проблем буде набагато менше, ніж з електропостачанням. Хоча не виключає, що при запуску опалювального сезону в місті будуть проблеми через аварії.

— Проблем з опаленням буде менше, ніж з електрикою, тому що в нас не все залежить від газу. Може бути так само, як і раніше (мова йде про проблемну підготовку ТЕЦ до початку опалювального сезону, — прим.), тому що то була аварійна ситуація по пориву великої труби. Від цього ніхто не застрахований, тому я відповісти на зараз не можу, — пояснив голова ОВА.

Чому на Миколаївщині знову відключають світло?

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня. Основна причина, через яку це відбувається — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.

Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.

Голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім раніше заявив, що ситуація з українською енергосистемою погана, але її стан має покращитись.