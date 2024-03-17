На Дніпропетровщині перекинулася маршрутка, є жертви та постраждалі / Фото опублікувало «Перший Міський. Кривий Ріг»

У Дніпропетровській області на трасі Дніпро-Павлоград сталася ДТП із маршруткою. Внаслідок аварії загинули троє людей, і постраждали понад десять пасажирів.

Про це інформує «Перший Міський. Кривий Ріг».

За даними видання, маршрутка під час руху вилетіла з дороги та перекинулась.

«Троє людей — загинуло. Нині відомо про мінімум 14 постраждалих, серед яких є і діти», — йдеться в публікації.

Зазначається, що водій маршрутки, за попередніми даними, не зміг впоратись з керуванням на великій швидкості. Причиною стало те, що перед маршрутним автобусом почала розвертатися вантажівка.

Нагадаємо, на Миколаївщині вантажний автомобіль Renault Magnum з цистерною-напівпричепом злетів у кювет та перекинувся. Водій загинув.