На Херсонщині через ворожі обстріли пошкоджено приватні будинки і багатоповерхівку, постраждалих немає.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Зазначається, що минулої доби противник обстрілював Херсон, Михайлівку, Берислав, Степанівку, Садове, Антонівку, Білозерку, Понятівку, Качкарівку.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 8 багатоповерхових будинків, 3 приватних будинка, господарчу споруду, газогін, територію заводу, автотранспортне підприємство, автобуси і легкові автомобілі», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у ніч на 14 березня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два БпЛА типу Shahed 131/136.
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На Херсонщині через ворожі обстріли пошкоджено приватні будинки і багатоповерхівку, постраждалих немає.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Зазначається, що минулої доби противник обстрілював Херсон, Михайлівку, Берислав, Степанівку, Садове, Антонівку, Білозерку, Понятівку, Качкарівку.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 8 багатоповерхових будинків, 3 приватних будинка, господарчу споруду, газогін, територію заводу, автотранспортне підприємство, автобуси і легкові автомобілі», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у ніч на 14 березня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два БпЛА типу Shahed 131/136.