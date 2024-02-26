Наслідки російського авіаудару по Херсонщині, архівне фото: Олександр Прокудін

Російська армія знову обстріляла населені пункти Херсонської області. Через атаку двоє осіб загинуло, ще одна людина поранена.

Про таке повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 3 багатоповерхівки та 13 приватних будинків.

— Минулої доби противник обстрілював Тягинку, Томину Балку, Білозерку, Одрадокам'янку, Антонівку, Станіслав, Понятівку, Зміївку, Золоту Балку, Львове, Садове, Дніпровське, Токарівку, Дудчани, Берислав, Качкарівку, Червоний Маяк, Іванівку та місто Херсон, — зазначив він.

Внаслідок влучань у населених пунктах Білозерка та Антонівка Херсонського району пошкоджені газогін та автівки.

Нагадаємо, що цієї ночі російські окупанти атакували дві громади Миколаївської області — Очаківську та Степівську.