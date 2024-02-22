Внаслідок обстрілів росіянами Херсонської області 21 січня троє цивільних отримали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські війська вдарили по житловим кварталам, складському приміщенню у Херсонському районі та стільниковій вежі у Берислваському районі.

Загалом ворог спрямував по області 156 снарядів.

«За минулу добу противник здійснив 47 обстрілів, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, БпЛА та авіації. По Чорнобаївці завдав ракетного удару», — написав Олександр Прокудін.

По місту Херсон ворог спрямував 34 снаряди.

Нагадаємо, що Україна перейшла до облаштування другої лінії оборони в Херсонській області. Голова ОВА закликав не піддаватися паніці та запевнив, що зведення другої лінії не означає, що ЗСУ відступає від Херсона.