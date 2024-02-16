Центр Херсону після звільнення у листопаді 2022 року. Архівне фото «НикВести».

Україна переходить до облаштування другої лінії оборони в Херсонській області.

Про це у повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, пишуть «НикВести».

Він зазначив, що після звільнення Херсону та правобережжя від російських окупантів Сили оборони почали будувати фортифікації, облаштовувати опорні пункти та споруджувати укріплення.

Наразі вирішили будувати другу лінію оборони. Олександр Прокудін наголосив, що такі заходи проводяться в усіх прифронтових регіонах.

— Наразі ми підійшли до наступного етапу – облаштування другої лінії оборони. Подібні заходи проводиться в усіх прифронтових регіонах, не лише на Херсонщині. Другий етап оборони проводиться в усіх прифронтових регіонах, не лише на Херсонщині, але й в усій країні, — сказав він.

Голова ОВА закликав не піддаватися паніці та запевнив, що зведення другої лінії не означає, що ЗСУ відступає від Херсона.

— Чомусь більшість цивільного населення сприймає облаштування дрігої лінії оборони як зраду і здачу позицій. Заклики у дусі «ЗСУ відступають, Херсон здадуть» та іншу маячню прошу залишити російським пропагандистам. Жодних причин для паніки немає. Наші відважні воїни міцно стоять на захисті Херсонщини та всієї країни, — сказав він.

Раніше повідомлялося, що Костянтин і Влада Ліберови, українські фотографи, розкритикували командування ЗСУ через відсутність другої лінії оборони в Авдіївці.

Перед цим, 15 лютого, бійці третьої окремої штурмової бригади підтвердили, що їх терміново передислокували у район Авдіївки Донецької області для посилення українських військ. Заступник командира бригади Максим Жорін розповів, що бої в Авдіївці у рази складніші за ті, що були в Бахмуті.

Речник ОСУВ Таврія Дмитро Лиховій сказав, що окупанти намагаються пройти західніше Авдіївського коксохіму, але там зустрічають гідний опір з боку українських воїнів. На Авдіївському напрямку ситуація залишається дуже напруженою, але контрольованою.

До цього стало відомо, що для оборони Авдіївки та Купʼянська, щоб знизити наступальний потенціал ворога, проведуть перегрупування українських військ та залучатимуть резерви.

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський зазначив, що російські війська залучають бронегрупи до штурмів Авдіївки та Новомихайлівки. Їх кидають на підтримку піхотних груп.

За даними британської розвідки, оточення Авдіївки, ймовірно, залишиться ключовим напрямком зусиль РФ на фронті.