Протягом минулої доби росіяни знову атакували Херсонську область. Через ворожу атаку загинула одна людина, ще п'ятеро поранені.
Про це повідомив голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Зазначається, що минулої доби окупант обстрілював Берислав, Шевченківку, Хрещенівку, Антонівку, Станіслав, Широку Балку, Осокорівку, Дніпровське, Михайлівку, Качкарівку, Бургунку, Республіканець, Одрадокам'янку, Садове, Кізомис, Придніпровське, Шляхове та Херсон.
За даними ОВА, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 2 багатоповерхівки, 8 приватних будинків.
Також були зафіксовані влучання в адмінбудівлю, дошкільний навчальний заклад, припортову інфраструктуру та автомобіль.
Нагадаємо, що російські війська протягом минулої доби чотири рази обстрілювали територію Миколаївської області з артилерії.
Протягом минулої доби росіяни знову атакували Херсонську область. Через ворожу атаку загинула одна людина, ще п'ятеро поранені.
Про це повідомив голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Зазначається, що минулої доби окупант обстрілював Берислав, Шевченківку, Хрещенівку, Антонівку, Станіслав, Широку Балку, Осокорівку, Дніпровське, Михайлівку, Качкарівку, Бургунку, Республіканець, Одрадокам'янку, Садове, Кізомис, Придніпровське, Шляхове та Херсон.
За даними ОВА, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 2 багатоповерхівки, 8 приватних будинків.
Також були зафіксовані влучання в адмінбудівлю, дошкільний навчальний заклад, припортову інфраструктуру та автомобіль.
Нагадаємо, що російські війська протягом минулої доби чотири рази обстрілювали територію Миколаївської області з артилерії.