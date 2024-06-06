Російські військові атакували житлові квартали Херсонщини, зокрема пошкоджено 4 багатоповерхівки та 14 приватних будинків. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали троє осіб.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Дніпровське, Львове, Качкарівка, Зміївка, Інгулець, Станіслав, Михайлівка, Чорнобаївка, Тягинка, Токарівка, Понятівка, Золота Балка, Кізомис, Берислав, Берегове, Садове, Іванівка, Інженерне та місто Херсон.

«Також було зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури, медичний центр, дошкільні навчальні заклади, торговий центр та магазин. Пошкоджені автомобілі та лінія інтернет-мережі», — йдеться у повідомленні.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 5 «Shahed-131/136».

Нагадаємо, що впродовж 5 червня окупанти тричі обстріляли Очаків та Куцурубську громаду, а у ніч на 6 червня українські воїни збили вісім «Шахедів» у небі над Миколаївщиною.