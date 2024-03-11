Наслідки атаки посіян по Херсону 2 лютого. Фото: ДСНС

На Херсонщині через ворожі обстріли пошкоджено приватні будинки і багатоповерхівку, поранено людину.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, минулої доби російські війська обстрілював Антонівку, Придніпровське, Тягинку, Садове, Золоту Балку, Олександрівку, Чорнобаївку, Комишани, Томарине, Монастирське, Львове, Берислав, Гаврилівку, Козацьке, Веселе та місто Херсон.

Росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області. У Херсоні внаслідок обстрілів була пошкоджена багатоповерхівка, по області вісім приватних будинків та автівка. Одна людина дістала поранення.

Нагадаємо, що війська РФ обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області.