Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

На Херсонщині викрили агентурну групу російської Федеральної служби безпеки. У результаті спецоперації затримано двох з чотирьох учасників ворожої групи, які підозрюються у коригуванні ударів по регіону.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Затриманими виявились колишній депутат районної ради Херсона та працівниця лікарні.

За даними слідства, за їхнім «наведенням» росіяни обстріляли місцеву лікарню, церкву та будівлю Національної поліції. Крім того, вони готувалися до нових повітряних атак на Херсонщину.

Також повідомляється, що ще одним завданням підозрюваних був збір розвідданих про наслідки ворожих «прильотів» по Херсону.

«Ексдепутат «узагальнював» отримані відомості і месенджером передавав резиденту (старшому) агентурної групи. Ним виявився його місцевий знайомий, який під час окупації регіону пішов на співпрацю з ФСБ. Напередодні звільнення обласного центру він втік до Росії, де продовжив співпрацю з окупантами», — повідомили в СБУ.

Наразі всім чотирьом особам повідомлено про підозру. Затриманий ексдепутат, в якого вилучено мобільний телефон та чорнові записи із доказами розвідувально-підривної діяльності, отримав підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Він під вартою. Чоловіку загрожує довічне ув’язнення.

Дії його спільниці кваліфіковано за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України.

Двом фігурантам, які переховуються на тимчасово окупованій території України та в Росії, заочно повідомлено про підозру за частиною 2 статті 28 і частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що у Баварії затримала двох шпигунів, які нібито стежили за американськими базами в інтересах Росії та планували напади на військові транспортні шляхи.

Нагадаємо, що СБУ затримала в Одесі агента ФСБ, який збирав інформацію в Одеській та Миколаївській областях.