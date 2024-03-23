Crocus City Hall, фото з відкритих джерел

На місці теракту в концертному залі «Крокус Сіті Хол» під час розбору завалів екстреними службами виявлено ще тіла загиблих.

Про це повідомив Слідчий комітет РФ 23 березня.

«Кількість загиблих наразі становить 115 осіб. Пошукові роботи тривають», – йдеться в повідомленні.

Раніше 23 березня ФСБ заявила, нібито особи, які брали участь у теракті, «планували перейти російсько-український кордон» та «мали контакти на українській стороні».

Нагадаємо, що у підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина перед початком виступу гурту «Пікнік».

Раніше повідомлялося, що внаслідок стрілянини в підмосковному музичному центрі «Крокус Сіті Хол» у Росії відомо про приблизно 80 загиблих, і ця кількість ще може зрости.