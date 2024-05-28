Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Вчора, 27 травня о 19:02 у селі Новошмідтівка Сухоєланецької територіальної громади Миколаївського району горів продуктовий магазин.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

На Миколаївщині горів продуктовий магазин. Фото: ДСНС у Миколаївській області На Миколаївщині горів продуктовий магазин. Фото: ДСНС у Миколаївській області На Миколаївщині горів продуктовий магазин. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Зазначається, що на місці працювали вогнеборці 21 державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної охорони «Бузьке». Надзвичайники від вогню врятували поруч розташований будинок та господарчу будівлю.

Вогнеборці ліквідували пожежу о 21:40 на площі 70 квадратних метрів. Наразі її причина встановлюється.

Від ДСНС до гасіння залучались 4 вогнеборці, 1 спецавтомобіль.

Нагадаємо, що у суботу 25 травня на території Миколаївської області загасили 20 пожеж, 6 з них у житловому секторі.