Поліцейський разом з потерпілою. Фото: Нацполіція.

В селищі Радісний Сад в гаражу однієї з мешканок займалась пожежа. Загасити займання допоміг поліцейський офіцер громади.

Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Миколаївській області.

Повідомлення про те, що в одному з домоволодінь селища сталась пожежа до шерифа громади Олександра Найдича надійшло від місцевих мешканців вдень 17 червня.

Займання сталось у гаражному приміщенні. Власниця намагалась самотужки загасити полум’я, але їй не вдалося. Поряд з вогнем були ємності з пальним — це створювало додаткову небезпеку для поширення вогню.

Поліцейський, маючи в службовому автомобілі вогнегасник, швидко прибув на місце. Та невдовзі ліквідував пожежу. Як з’ясувалося, жінка не вимкнула з розетки повітряний компресор, який після відновлення електропостачання зайнявся.

«На щастя, ніхто не постраждав. Дякуємо поліцейському офіцеру громади за вчасну допомогу громадянам», — сказано в повідомленні.

Наслідки пожежі. Фото: Нацполіція.