В селищі Радісний Сад в гаражу однієї з мешканок займалась пожежа. Загасити займання допоміг поліцейський офіцер громади.
Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Миколаївській області.
Повідомлення про те, що в одному з домоволодінь селища сталась пожежа до шерифа громади Олександра Найдича надійшло від місцевих мешканців вдень 17 червня.
Займання сталось у гаражному приміщенні. Власниця намагалась самотужки загасити полум’я, але їй не вдалося. Поряд з вогнем були ємності з пальним — це створювало додаткову небезпеку для поширення вогню.
Поліцейський, маючи в службовому автомобілі вогнегасник, швидко прибув на місце. Та невдовзі ліквідував пожежу. Як з’ясувалося, жінка не вимкнула з розетки повітряний компресор, який після відновлення електропостачання зайнявся.
«На щастя, ніхто не постраждав. Дякуємо поліцейському офіцеру громади за вчасну допомогу громадянам», — сказано в повідомленні.
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В селищі Радісний Сад в гаражу однієї з мешканок займалась пожежа. Загасити займання допоміг поліцейський офіцер громади.
Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Миколаївській області.
Повідомлення про те, що в одному з домоволодінь селища сталась пожежа до шерифа громади Олександра Найдича надійшло від місцевих мешканців вдень 17 червня.
Займання сталось у гаражному приміщенні. Власниця намагалась самотужки загасити полум’я, але їй не вдалося. Поряд з вогнем були ємності з пальним — це створювало додаткову небезпеку для поширення вогню.
Поліцейський, маючи в службовому автомобілі вогнегасник, швидко прибув на місце. Та невдовзі ліквідував пожежу. Як з’ясувалося, жінка не вимкнула з розетки повітряний компресор, який після відновлення електропостачання зайнявся.
«На щастя, ніхто не постраждав. Дякуємо поліцейському офіцеру громади за вчасну допомогу громадянам», — сказано в повідомленні.