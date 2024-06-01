Учора, 31 травня, та сьогодні вранці, 1 червня, російські війська обстрілювали Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області. Постраждалих немає.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що учора, 31 травня, об 11:26, 11:49, 19:14 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.
«Сьогодні вночі, 1 червня, о 03:04 та 03:52 ворожі артилерійські обстріли зафіксовано по Очакову Очаківської громади. Уночі, 1 червня, о 03:15 під ворожим артилерійським обстрілом перебувала Куцурубська громада. Постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 29 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено одинадцять безпілотників типу Shahed 131/136.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Учора, 31 травня, та сьогодні вранці, 1 червня, російські війська обстрілювали Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області. Постраждалих немає.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що учора, 31 травня, об 11:26, 11:49, 19:14 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.
«Сьогодні вночі, 1 червня, о 03:04 та 03:52 ворожі артилерійські обстріли зафіксовано по Очакову Очаківської громади. Уночі, 1 червня, о 03:15 під ворожим артилерійським обстрілом перебувала Куцурубська громада. Постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 29 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено одинадцять безпілотників типу Shahed 131/136.