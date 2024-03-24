Сьогодні, 24 березня, у Миколаєві та області очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про перший (жовтий) рівень небезпеки.
Про це повідомляє Миколаївський обласний гідрометцентр.
Зокрема, очікується збільшення сили вітру протягом наступних кількох годин.
«Швидкість вітру буде досягати 15-20 м/с, це І рівень небезпеки, жовтий», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом 23 березня російські війська завдали чотири ракетних ударів по території Миколаївської області. Поранених та загиблих немає.
Сьогодні, 24 березня, у Миколаєві та області очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про перший (жовтий) рівень небезпеки.
Про це повідомляє Миколаївський обласний гідрометцентр.
Зокрема, очікується збільшення сили вітру протягом наступних кількох годин.
«Швидкість вітру буде досягати 15-20 м/с, це І рівень небезпеки, жовтий», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом 23 березня російські війська завдали чотири ракетних ударів по території Миколаївської області. Поранених та загиблих немає.