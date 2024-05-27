На Миколаївщині 26-27 травня сталося 17 пожеж / Фото: ДСНС

За добу 26 травня та в ніч на 27 травня у Миколаївській області виникло 17 пожеж. Пʼять — в житловому секторі, одна — пожежа автомобіля Gelly Emgrand та ще 11 — на відкритих територіях.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

За словами рятувальників, у Миколаївському районі сталося пʼять пожеж в природних екосистемах, у Первомайському — три, у Вознесенському — дві та ще одна у Миколаєві.

Зазначається, що загальна площа горіння сухої трави та очерету на відкритих територіях склала понад 7 гектарів.

Загалом від ДСНС над ліквідацією пожеж працювали понад 60 вогнеборців, 20 спецавтомобілів. У гасінні допомагали співробітники місцевої пожежної охорони «Олександрівка», для підвозу води залучалась техніка фермерських підприємств. Від знищення вогнем вдалося врятувати житловий будинок, дві господарчі споруди, літню кухню та автомобіль.

На Миколаївщині 26-27 травня сталося 17 пожеж / Фото: ДСНС На Миколаївщині 26-27 травня сталося 17 пожеж / Фото: ДСНС

Нагадаємо, через необережне поводження з вогнем у Миколаївській області з початку року та станом на квітень виникло 204 пожежі в екосистемах.

Раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що майже 20 гектарів лісів на Миколаївщині потребують повного відновлення після пожеж спричинених російськими обстрілами. За даними рятувальників, загалом в області від вогню постраждало понад 150 гектарів зелених масивів.