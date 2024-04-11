На території Миколаївської області останніми днями спостерігається різке збільшення кількості пожеж в природних екосистемах.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
«Переважно горить очерет та суха трава. Кількість епізодів, які виникають щодня не тільки не зменшується, а ще й зростає. Тільки за вчора маємо 5 гектарів випаленої трави», — зазначають в ДСНС.
Рятувальники закликали громадян бути свідомими та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.
«До всього цього варто ще додати витрачені людські та матеріальні ресурси для ліквідації цих пожеж. Мова йде про вогнеборців, яким доводиться щоденно боротися із наслідками людської недбалості або навмисних підпалів», — наголошують рятувальники.
Нагадаємо, що через необережне поводження з вогнем у Миколаївській області з початку року виникло 204 пожежі в екосистемах.
Раніше повідомлялося, що з четверга 11 квітня у Миколаєві та області очікується надзвичайна пожежна небезпека V класу.
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На території Миколаївської області останніми днями спостерігається різке збільшення кількості пожеж в природних екосистемах.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
«Переважно горить очерет та суха трава. Кількість епізодів, які виникають щодня не тільки не зменшується, а ще й зростає. Тільки за вчора маємо 5 гектарів випаленої трави», — зазначають в ДСНС.
Рятувальники закликали громадян бути свідомими та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.
«До всього цього варто ще додати витрачені людські та матеріальні ресурси для ліквідації цих пожеж. Мова йде про вогнеборців, яким доводиться щоденно боротися із наслідками людської недбалості або навмисних підпалів», — наголошують рятувальники.
Нагадаємо, що через необережне поводження з вогнем у Миколаївській області з початку року виникло 204 пожежі в екосистемах.
Раніше повідомлялося, що з четверга 11 квітня у Миколаєві та області очікується надзвичайна пожежна небезпека V класу.