Пожежі в екосистемах, фото з відкритих джерел

На території Миколаївської області останніми днями спостерігається різке збільшення кількості пожеж в природних екосистемах.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

На Миколаївщині збільшилася кількість пожеж в екосистемах. Фото: ГУ ДСНС На Миколаївщині збільшилася кількість пожеж в екосистемах. Фото: ГУ ДСНС На Миколаївщині збільшилася кількість пожеж в екосистемах. Фото: ГУ ДСНС

«Переважно горить очерет та суха трава. Кількість епізодів, які виникають щодня не тільки не зменшується, а ще й зростає. Тільки за вчора маємо 5 гектарів випаленої трави», — зазначають в ДСНС.

Рятувальники закликали громадян бути свідомими та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

«До всього цього варто ще додати витрачені людські та матеріальні ресурси для ліквідації цих пожеж. Мова йде про вогнеборців, яким доводиться щоденно боротися із наслідками людської недбалості або навмисних підпалів», — наголошують рятувальники.

Нагадаємо, що через необережне поводження з вогнем у Миколаївській області з початку року виникло 204 пожежі в екосистемах.

Раніше повідомлялося, що з четверга 11 квітня у Миколаєві та області очікується надзвичайна пожежна небезпека V класу.