На Миколаївщині 25 червня виникло 14 пожеж у природних екосистемах / Фото: ДСНС

У Миколаєві 25 червня виникло 14 пожеж в природних екосистемах. Працювали 55 рятувальників та 14 одиниць техніки ДСНС.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області, внаслідок необережного поводження з вогнем, горіли суха трава, сміття та чагарники в Новоодеській, Куцурубській, Галицинівській, Костянтинівській, Нечаянській, Веснянській громадах Миколаївського району, Снігурівській, Привільненській, Баштанській громадах Баштанського району та у Миколаєві.

За словами надзвичайників, вогонь охопив відкриті території на загальній площі понад 13 гектар.

На Миколаївщині 25 червня виникло 14 пожеж у природних екосистемах / Фото: ДСНС На Миколаївщині 25 червня виникло 14 пожеж у природних екосистемах / Фото: ДСНС На Миколаївщині 25 червня виникло 14 пожеж у природних екосистемах / Фото: ДСНС

На території Куцурубської громади Миколаївського району внаслідок обстрілу росіян з Кінбурнського півострова зайнявся сухостій на площі 1 гектар.

Вогнеборці ліквідували вогонь до того, як він розповсюдиться на поруч розташовані пʼять господарчих споруд та три сонячних батареї. До місця підвозили воду трактором бочкою від громади.

У Костянтинівській громаді на території садово-виноградного товариства вогнеборцями врятовано два дачних будинки та дві господарчі будівлі.

Загалом від ДСНС залучились 55 рятувальників та 14 одиниць техніки ДСНС, відділення місцевої пожежної охорони «Гур’ївське», Галицинівського загону місцевої пожежної охорони. Додатково у двох випадках підвозили воду технікою комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», ТОВ сільськогосподарське виробниче підприємство «Снігурівське».

На Миколаївщині 25 червня виникло 14 пожеж у природних екосистемах / Фото: ДСНС На Миколаївщині 25 червня виникло 14 пожеж у природних екосистемах / Фото: ДСНС На Миколаївщині 25 червня виникло 14 пожеж у природних екосистемах / Фото: ДСНС

Миколаївські надзвичайники наголошують, що порівняно з минулим роком кількість пожеж в природних екосистемах Миколаївщини зросла удвічі. За словами вогнеборців, кількість пожеж зросла на 103%, це 427 пожеж на противагу 210 пожежам у 2023 році.