Ракетний удар по Одесі 15 березня / Фото: ДСНС

У ніч на 17 березня на Одещині майже три години тривала робота ППО. В Одеському районі російські ударні безпілотники пошкодили два законсервовані агропідприємства.

Про це повідомили у Силах оборони півдня.

«Підрозділи протиповітряної оборони відбивали хвилі «Шахедів», що були випущені з тимчасово окупованого Криму, заходили з акваторії Чорного моря та маневрували між житлових будинків і в промислових кварталах Одеси», — йдеться в повідомленні.

13 безпілотних літальних апаратів типу «Шахед» ППО збила в небі Одещини ще один на підльоті, в небі Миколаївщини.

«В Одеському районі пошкоджено два законсервованих агропідприємства. Там спалахнули пожежі, сталося руйнування промислових будівель. Пожежі оперативно ліквідовано. Люди не постраждали», — додали у Силах оборони.

Нагадаємо, ракетний удар по Одесі 15 березня був наймасовіший за кількістю жертв. Загинули 20 осіб. Станом на ранок 16 березня у лікарнях залишаються 40 людей, які постраждали внаслідок атаки. З них дев'ять — у важкому стані.