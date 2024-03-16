Ракетний удар по Одесі 15 березня. Фото: ДСНС

Ракетний удар по Одесі 15 березня був наймасовіший за кількістю жертв. Загинули 20 осіб.

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

Станом на ранок 16 березня у лікарнях залишаються 40 осіб, які постраждали внаслідок атаки. З них дев'ять осіб у важкому стані.

Сьогодні в Одеській області оголосили траур за загиблими через удар російських військ.

«Сьогодні в місті та області оголошено жалобу за 20 загиблими внаслідок наймасовішого за кількістю жертв російського теракту в Одесі. Ще раз висловлюю щирі співчуття родинам загиблих», — зазначив Олег Кіпер.

Нагадаємо, що 15 березня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Коли на місце обстрілу прибули рятувальники та медики, росіяни повторно вдарили по місту.