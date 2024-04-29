Мешканку Одеси підозрюють у торгівлі людьми для роботи за кордоном, у яких потім відбирали документи, обмежували в пересуванні та схиляли до співпраці.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі.
За даними слідства організувала злочинний бізнес місцева одеситка. Вона підшуковувала жінок для роботи за кордоном. Далі по прибуттю до Румунії вона відбирала в українок документи, обмежувала в пересуванні та схиляла до співпраці. Також забирала соціальну допомогу, яку змушувала жертв оформлювати в іншій країні.
Як зазначається, організаторку схеми затримали прикордонники та поліція, їй повідомили про підозру.
Нагадаємо, мешканку Дніпра підозрюють у намаганні продати свого дворічного сина, який нібито заважав їй влаштовувати особисте життя.
Раніше повідомлялось, що 22-25 квітня цього року Програма підтримки ОБСЄ для України спільно з Міжнародною організацією з міграції провели навчання з протидії торгівлі людьми для Миколаївських правоохоронців та представників соцсектору.
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Медіаситуація на Миколаївщині: Суди, доступ та відмова спілкуватись з журналістамиКатерина Середа
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Мешканку Одеси підозрюють у торгівлі людьми для роботи за кордоном, у яких потім відбирали документи, обмежували в пересуванні та схиляли до співпраці.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі.
За даними слідства організувала злочинний бізнес місцева одеситка. Вона підшуковувала жінок для роботи за кордоном. Далі по прибуттю до Румунії вона відбирала в українок документи, обмежувала в пересуванні та схиляла до співпраці. Також забирала соціальну допомогу, яку змушувала жертв оформлювати в іншій країні.
Як зазначається, організаторку схеми затримали прикордонники та поліція, їй повідомили про підозру.
Нагадаємо, мешканку Дніпра підозрюють у намаганні продати свого дворічного сина, який нібито заважав їй влаштовувати особисте життя.
Раніше повідомлялось, що 22-25 квітня цього року Програма підтримки ОБСЄ для України спільно з Міжнародною організацією з міграції провели навчання з протидії торгівлі людьми для Миколаївських правоохоронців та представників соцсектору.