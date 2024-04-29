Мешканку Одеси підозрюють у торгівлі людьми / Фото: Держприкордонслужба

Мешканку Одеси підозрюють у торгівлі людьми для роботи за кордоном, у яких потім відбирали документи, обмежували в пересуванні та схиляли до співпраці.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

За даними слідства організувала злочинний бізнес місцева одеситка. Вона підшуковувала жінок для роботи за кордоном. Далі по прибуттю до Румунії вона відбирала в українок документи, обмежувала в пересуванні та схиляла до співпраці. Також забирала соціальну допомогу, яку змушувала жертв оформлювати в іншій країні.

Як зазначається, організаторку схеми затримали прикордонники та поліція, їй повідомили про підозру.

Мешканку Одеси підозрюють у торгівлі людьми / Фото: Держприкордонслужба Мешканку Одеси підозрюють у торгівлі людьми / Фото: Держприкордонслужба

Нагадаємо, мешканку Дніпра підозрюють у намаганні продати свого дворічного сина, який нібито заважав їй влаштовувати особисте життя.

Раніше повідомлялось, що 22-25 квітня цього року Програма підтримки ОБСЄ для України спільно з Міжнародною організацією з міграції провели навчання з протидії торгівлі людьми для Миколаївських правоохоронців та представників соцсектору.