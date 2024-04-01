У ніч на 1 квітня на пожежі, у селі Лиса Гора Мигіївської територіальної громади, що на Миколаївщині, загинув чоловік.
Пожежа сталася у житловому будинку, повідомили у ДСНС Миколаївської області.
За даними рятувальників, у будинку вогнеборці виявили тіло загиблого 46-річного чоловіка. Пожежу ліквідували на площі 72 квадратних метра.
Попередня причина загоряння оселі — порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.
Нагадаємо, через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, на Миколаївщині виникло пʼять пожеж.
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У ніч на 1 квітня на пожежі, у селі Лиса Гора Мигіївської територіальної громади, що на Миколаївщині, загинув чоловік.
Пожежа сталася у житловому будинку, повідомили у ДСНС Миколаївської області.
За даними рятувальників, у будинку вогнеборці виявили тіло загиблого 46-річного чоловіка. Пожежу ліквідували на площі 72 квадратних метра.
Попередня причина загоряння оселі — порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.
Нагадаємо, через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, на Миколаївщині виникло пʼять пожеж.