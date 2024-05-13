Білопілля та Ворожба, скриншот: google.com/maps

У Сумській області оголосили евакуацію людей з міст Білопілля та Ворожба.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

«Ми повинні захищати своє населення. Це наше основне завдання, яке мені поставив президент України Володимир Зеленський», – сказав він.

Крім того, Володимир Артюх підкреслив, що це не примусова, а завчасна добровільна евакуація з тих населених пунктів, де значно збільшилася кількість обстрілів. Наразі в громадах триває оповіщення населення про евакуацію.

«Жителі Білопілля та Ворожби, і особливо сім’ї з дітьми, які бажають евакуюватися, мають звернутися до старост та голів громад. Евакуйоване населення буде розміщено в місцях компактного проживання на території області», – сказав він.

Нагадаємо, у суботу вдень, 11 травня, армія РФ вдарила по інфраструктурі передмістя Сум. Внаслідок обстрілу загинула жінка.