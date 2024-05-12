Ракета. Фото звідкритих джерел.

У суботу вдень, 11 травня, армія РФ вдарила по інфраструктурі передмістя Сум. Внаслідок обстрілу загинула жінка.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

«Ворог наніс ракетний удар по інфраструктурі передмістя обласного центру. На місці працюють всі необхідні служби», — сказано в повідомленні.

Пізніше в ОВА повідомили, що внаслідок ракетного удару по місту загинула жінка 1987 року народження. Вона отримала множинні поранення, несумісні з життям.

Нагадаємо, як в ніч на 11 травня, російські окупанти вдарили по Тягинці Бериславського району Херсонської області. Один з запущених КАБів влучив у приватний будинок.