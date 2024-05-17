Зброя, з якої стріляв підозрюваний. Фото: Нацполіція.

Правоохоронці Закарпаття затримали чоловіка, який ймовірно декілька разів стріляв у бік патрульних і поранив одного з них.

Про це повідомила Національна поліція України.

Подія трапилась 15 травня у селищі Кольчино близько опівночі. Через порушення правил дорожнього руху поліцейські зупинили автомобіль Seat Ibiza. За кермом був 29-річний чоловік, якого раніше неодноразово притягували до адмінвідповідальності за водіння в нетверезому стані.

У повідомленні зазначили, що поліцейські помітили у водія ознаки алкогольного спʼяніння. Однак чоловік зачинився в авто та не реагував на вимоги поліціянтів.

Потім через вікно автівки чоловік кілька разів стрельнув у бік співробітників поліції. Внаслідок цього один з інспекторів отримав поранення. Чоловіка одразу затримали, зараз він знаходиться у СІЗО.

Зазначається, що життю та здоровʼю поліцейського нічого не загрожує, медики надали йому необхідну допомогу.

З місця події вилучили пакет із канабісом та зброю, з якої стріляв нападник, її походження встановлюють. Чоловіку повідомили про підозру в заподіянні тілесних ушкоджень поліцейському, йому загрожує до 5 років увʼязнення.

Затримання підозрюваного. Фото: Нацполіція.

Місце події. Фото: Нацполіція.

Затримання підозрюваного. Фото: Нацполіція.

Нагадаємо, як миколаївські правоохоронці затримали чоловіка за підозрою в умисному вбивстві.