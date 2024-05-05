У Миколаєві поліцейські затримали чоловіка за підозрою в умисному вбивстві. Фото: поліція у Миколаївській області

У Миколаєві слідчі поліції затримали чоловіка, який під час сварки наніс ножеві поранення двом чоловікам.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Правоохоронці повідомлять, що конфлікт трапився близько опівночі 3 травня біля магазину по вулиці Архітектора Старова. В результаті якого 42-річний чоловік завдав ножових поранень двом місцевим мешканцям. Один із потерпілих помер на місці події, іншого — медики госпіталізували.

Зазначається, що після скоєння злочину зловмисник втік з місця події. Проте, завдяки оперативним діям правоохоронців його вдалося затримати протягом кількох годин.

Затриманому слідчі повідомили про підозру за ознаками злочину, передбаченого 1 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство двох або більше осіб».

Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 15 років до довічного ув’язнення.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. Триває досудове розслідування.

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