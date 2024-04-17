Тимчасово окупована росіянами Запорізька атомна електростанція / Фото з відкритих джерел

Через некомпетентність набраного росіянами персоналу на Запорізькій атомній електростанції не проводяться необхідні ремонти та перевірки у повному обсязі.

Про це заявив виконуючий обовʼязки голови правління НАЕК «Енергоатом» Петро Котін в ефірі Radio NV.

Він зауважив, що через брак кваліфікованого персоналу росіяни приймають на роботу на ЗАЕС усіх бажаючих.

— Це велика загроза обладнанню. Через некомпетентні дії цього персоналу постійно фіксуються відмови обладнання, й ситуація постійно погіршується. Не проводяться у повному обсязі ремонти і регламентні перевірки, — сказав Петро Котін.

Він зазначив, що обладнання атомної електростанції потребує постійних перевірок згідно з графіками. Крім того, після переведення четвертого енергоблоку ЗАЕС у «холодний зупин» в «Енергоатома» виникли побоювання, що в енергоблоці виявили серйозні дефекти.

Нагадаємо, уперше з кінця 2022 року всі шість енергоблоків тимчасово окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції перевели у стан «холодного зупину».