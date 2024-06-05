У ніч проти 5 червня сили протиповітряної оборони збили 22 із 27 ударних безпілотників, якими росіяни атакували Україну.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Зазначається, що оросіяни випустили 27 «Шахедів» із районів Курськ (РФ) та мис Чауда (тимчасово окупований Крим).
Внаслідок протиповітряного бою вдалося збити 22 ударні безпілотники в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях.
До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Нагадаємо, що вночі 5 червня уламки збитого ворожого БпЛА типу «Shahed 131/136» повністю зруйновали приватний будинок на території дачного кооперативу Бузької громади в Миколаївській області.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У ніч проти 5 червня сили протиповітряної оборони збили 22 із 27 ударних безпілотників, якими росіяни атакували Україну.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Зазначається, що оросіяни випустили 27 «Шахедів» із районів Курськ (РФ) та мис Чауда (тимчасово окупований Крим).
Внаслідок протиповітряного бою вдалося збити 22 ударні безпілотники в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях.
До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Нагадаємо, що вночі 5 червня уламки збитого ворожого БпЛА типу «Shahed 131/136» повністю зруйновали приватний будинок на території дачного кооперативу Бузької громади в Миколаївській області.
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