Сили ППО знищили 20 російських БПЛА, фото для ілюстрації

У ніч проти 17 травня сили протиповітряної оборони збили всі 20 ударних БпЛА, якими росіяни намагалися атакувати Україну.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Зазначається, що росіяни випустили 20 «Шахедів» із районів Приморсько-Ахтарська та Курська, що в росії.

У результаті протиповітряного бою сили ППО знищили всі 20 безпілотників у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей.

До відбиття повітряного нападу залучали винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних сил, а також мобільні вогневі групи Сил оборони та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, що російські окупанти вчергове атакували Миколаївську область.