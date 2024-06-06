«Shahed-136/131», фото з відкритих джерел

У ніч проти 6 червня сили протиповітряної оборони збили 17 із 18 ударних безпілотників, якими росіяни атакували Україну.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Зазначається, що російська армія завдала удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з району Таганрога (РФ), а також випустили 18 «Шахедів» із районів Приморсько-Ахтарськ (РФ) та мис Чауда (тимчасово окупований Крим).

Внаслідок протиповітряного бою вдалося збити 17 ударних безпілотників у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська, винищувальна авіація та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних сил.

Нагадаємо, що впродовж 5 червня окупанти тричі обстріляли Очаків та Куцурубську громаду, а у ніч на 6 червня українські воїни збили вісім «Шахедів» у небі над Миколаївщиною.