Незаконний вилов риби. Фото: Нацполіція у Миколаївській області

Вчора, 21 березня правоохоронці спільно з рибоохоронним патрулем у межах Ольшанської громади Миколаївського району викрили двох рибалок, які на річці за допомогою забороненого знаряддя лову — сіток здійснювали незаконний вилов риби.

Про це повідомляє відділ комунікацій Національної поліції у Миколаївській області.

Зазначається, що у рибалок правоохоронці вилучили 4 одиниці забороненого риболовного знаряддя, човен, транспортний засіб, 393 особин риби - 72 плоскирок, 319 тараней та 2 окуні.

Вилучений біоресурс правоохоронці передали на відповідальне зберігання рибоохоронному господарству.

За попередніми підрахунками, сума завданих державі збитків становить 617 848 тисяч гривень.

За вказаним фактом дізнавачі відділення поліції № 5 Миколаївського райуправління розпочали досудове розслідування за ознаками частиною 1 статті 249 КК України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом».

Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, що у Миколаївському районі правоохоронці спіймали браконьєрів на незаконному вилові риби та раків. Сума завданих збитків державі склала понад 613 тисяч гривень.

Раніше, на Миколаївщині троє чоловіків попри заборону, незаконним шляхом виловили 709 особин різної породи риб та крабів. Браконьєри завдали довкіллю шкоди на 880 тисяч гривень.