Вранці 14 лютого в горах Румунії знайшли тіло українця, який незаконно перетнув кордон.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Ввечері 13 лютого румунські рятувальники повідомили українським прикордонникам, що українець втратив орієнтування у горах.

По обидва боки кордону українські та румунські прикордонники розпочали пошуки, проте через сходження лавини жодних слідів перебування у горах людей не виявили.

Сьогодні близько 4 години ранку румунські прикордонники затримали двох чоловіків, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон.

Затриманими виявились громадяни України. Вони повідомили, що разом із ними був ще один чоловік, який зник з їхнього поля зору.

Близько 8 години ранку румунська сторона повідомила, що за результатами пошукових заходів виявили тіло громадянина України без ознак життя.

«Закликаємо утриматися від походів у гори, де наразі спостерігаються складні погодні умови: загроза сходження снігових лавин, подекуди густий туман та сильні пориви вітру», — додали українські прикордонники.

Нагадаємо, увечері 8 лютого на Закарпатті, неподалік від кордону з Угорщиною, прикордонники зупинили два мікроавтобуси з 40 чоловіками. 38 з них намагалися незаконно перетнути кордон.