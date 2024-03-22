Залишки касетного боєприпасу. Фото: поліція у Миколаївської області

Ввечері, 20 березня, у Миколаєві через детонацію боєприпасу травмувався чоловік. Потерпілого із множинними осколковими пораненнями госпіталізували до лікарні.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Зазначається, що 36-річний містянин у дворі свого будинку розбирав предмет, який вибухнув. Внаслідок необережного поводження з вибухівкою, потерпілий отримав множинні тілесні ушкодження та перебуває у реанімаційному відділенні медичного закладу.

За словами фахівці вибухотехнічної служби поліції, на місці події виявили та вилучили уламки касетного боєприпасу реактивної системи залпового вогню, а також ще сім таких боєприпасів.

Згодом, вибухотехніки знешкодили їх методом контрольованого підриву на місці виявлення.

За фактом отримання тілесних ушкоджень слідчі розпочали кримінальне провадження.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо,з початку повномасштабного вторгнення Росії понад 887 українців постраждали внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметах, залишених в Україні росіянами.

Раніше повідомлялося, що увечері 20 березня у Миколаєві на території одного із домоволодінь вибухнув боєприпас. Постраждав 35-річний господар.