Затримання нападника на Фіцо. Фото: X (Twitter)

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після нападу переніс операцію. Його життю нічого не загрожує.

Про це повідомляє Aktuality.

Роберта Фіцо після вогнепального поранення доставили гелікоптером до лікарні Рузвельта в Банській Бистриці, де його прооперували.

Віце-прем'єр-міністр і міністр навколишнього середовища Томаш Тараба заявив, що життю Роберта Фіцо нічого не загрожує. Також він розповів, що одна куля влучила йому в живіт, а інша — в суглоб.

Роберт Фіцо. Фото з відкритих джерел

При цьому деякі словацькі політики стверджують, що стан Роберта Фіцо важкий. ЗМІ зазначають, що на прем'єра чекає довге відновлення.

Також видання повідомляє, що біля шпиталя чергують кілька поліцейських підрозділів. Територія перед відділенням швидкої допомоги огороджена, туди нікого не пускають.

У четвер, 16 травня, в Будинку уряду Словаччини відбудеться позачергове засідання Ради безпеки Словаччини та засідання уряду.

Що відомо про напад

У середу, 15 травня, у місті Гандлова чоловік напав на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Це сталося біля будівлі, де засідав уряд.

У політика стріляли з вогнепальної зброї, він отримав поранення. Роберта Фіцо відразу госпіталізували та прооперували.

Поліція затримала підозрюваного одразу після нападу. Місцеві ЗМІ пишуть, що це 71-річний письменник із міста Левіце, який як колишній співробітник приватної служби безпеки цілком законно володів вогнепальною зброєю.

Затримання нападника Фото: Reuters Затримання нападника Фото: Reuters

Роберт Фіцо обійняв посаду прем'єр-міністра Словаччини в жовтні 2023 року після того, як на парламентських виборах перемогла його партія «Курс — соціальна демократія». У ході передвиборчої кампанії Роберт Фіцо обіцяв, що виступатиме проти військової допомоги Україні.