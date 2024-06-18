Російська армія ввечері 17 червня завдала удару по Немишлянському району Харкова.
Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, близько 22:30 росіяни завдали авіаційного удару по приватному житловому сектору.
«Авіаційний боєприпас влучив у город на території домоволодіння. Пошкоджено житлові будинки, господарчі приміщення, легковий та вантажний автомобілі. Без постраждалих», — йдеться в повідомленні.
Попередньо, росіяни вдарили по місту модифікованою авіабомбою УМПБ Д-30.
Нагадаємо, впродовж понеділка 17 червня російська армія завдала обстрілів дронами-камікадзе типу FPV та ракетного удару по території Миколаївської області.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Російська армія ввечері 17 червня завдала удару по Немишлянському району Харкова.
Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, близько 22:30 росіяни завдали авіаційного удару по приватному житловому сектору.
«Авіаційний боєприпас влучив у город на території домоволодіння. Пошкоджено житлові будинки, господарчі приміщення, легковий та вантажний автомобілі. Без постраждалих», — йдеться в повідомленні.
Попередньо, росіяни вдарили по місту модифікованою авіабомбою УМПБ Д-30.
Нагадаємо, впродовж понеділка 17 червня російська армія завдала обстрілів дронами-камікадзе типу FPV та ракетного удару по території Миколаївської області.