Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін прокоментував інформацію про спробу замаху на його життя. Він заявив, що знав, на що йде, коли погодився працювати в прифронтовому регіоні.

Про це йдеться у його відеозверненні.

Голова ХОВА підтвердив, що його і дійсно намагалися вбити, зазначивши, що ймовірно, це буде не остання спроба загарбників.

«Так, це дійсно правда. І, на жаль, це далеко не перша, та, мабуть, і не остання спроба. Чому я про це не розповідав? Я знав, на що йду, коли погодився працювати в прифронтовому регіоні. Щодня на Херсонщині від російських атак гинуть та страждають цивільні люди. Окупанти прицільно полюють та обстрілюють мирне населення з безпілотників. Я така ж людина, як інші. І це наша буденність», — заявив Олександр Прокудін.

Він подякував СБУ за проведену операцію та викриття колаборанта.

Нагадаємо, Служба безпеки України запобігла замаху на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, який готував місцевий мешканець спільно з російськими спецслужбами.