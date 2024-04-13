Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін

Служба безпеки України запобігла замаху на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, який готував місцевий мешканець спільно з російськими спецслужбами.

Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, пише «Дзеркало тижня».

«З глибини 12 кілометрів був запущений новий зразок ворожого fpv-дрона. Безпосередньо на місці візуальне спостереження здійснював цей негідник, він і коригував вогонь по автівці Прокудіна», — наголосив Василь Малюк.

Ворожий дрон знешкодили за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, а спільника російських спецслужб затримали 10 квітня.

нагадаємо, російські війська щодня обстрілюють Херсон та населені пункти Херсонської області. Через російські удари 12 квітня у Херсонській області 7 людей отримали поранення. Загалом російсько-окупаційні війська обстріляли 19 населених пунктів.