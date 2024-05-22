У Миколаєві судитимуть жінку за незаконне зберігання зброї та боєприпасів, фото з відкритих джерел

​​У Центральному районному суді Миколаєва відбулось судове засідання у справі за обвинуваченням 37-річної місцевої жительки у незаконному зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів.

Про це повідомила пресслужба суду.

Зазначається, що жінка придбала у невстановленої слідством особи автомат Калашнікова АКС-74У та 270 набоїв калібру 5,45 міліметра.

Надалі, в грудні 2023 – січні 2024 року, вона продала зброю та боєприпаси за 38 тисяч гривень.

Жінка визнала свою провину та погодилась з обставинами, викладеними в обвинувальному акті.

Наразі суд завершив з’ясування фактичних обставин справ.

Раніше до 11 років увʼязнення засудили мешканця Миколаївщини, який збирав інформацію про позиції ЗСУ та HIMARS для коригування ракетних ударів ворогом.