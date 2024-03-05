Незаконний вилов риби. Фото: Нацполіція у Миколаївській області

Правоохоронці спільно з рибоохоронним патрулем на Єланецькому водосховищі поблизу села Камʼянка викрили чоловіка, який на човні здійснив незаконний вилов риби.

Про це повідомляє відділ комунікацій Національної поліції у Миколаївській області.

На Миколаївщині виявили рибалку, який здійснювали незаконний вилов риби.

Зазначається, що у правопорушника вилучили понад 200 одиниць водних біоресурсів та заборонені знаряддя лову - сітки та човен. За підрахунками інспекторів сума завданих збитків державі склала 324 тисячі 292 гривні.

За вказаним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину передбачена частина 1 статті 249 Кримінального Кодексу України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом».

За скоєне чоловікові загрожує до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, що у Миколаївському районі правоохоронці спіймали браконьєрів на незаконному вилові риби та раків. Сума завданих збитків державі склала понад 613 тисяч гривень.

Раніше, на Миколаївщині троє чоловіків попри заборону, незаконним шляхом виловили 709 особин різної породи риб та крабів. Браконьєри завдали довкіллю шкоди на 880 тисяч гривень.