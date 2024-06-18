Прапор Німеччини, фото з відкритих джерел

У Німеччині сформують підрозділ для запобігання російській дезінформації.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що підрозділ складатиметься з 10 спеціальних аналітиків, а згодом кількість співробітників має зрости до 20 осіб, які займатимуться моніторингом та аналізом.

Як пише видання, основну увагу приділятимуть виявленню та розвінчанню дезінформаційних операцій у соцмережах, у тому числі тих, які нібито спонсоруються Кремлем.

Одним із прикладів є так звана кампанія Doppelgaenger, яка, за даними німецького уряду, за кілька тижнів згенерувала понад мільйон постів на платформі Х з десятків тисяч фейкових акаунтів.

Крім цього, новий спецпідрозділ буде зобов’язаний запобігати дезінформаційним кампаніям ще до того, як вони почнуться. Уряд Німеччини також хоче зробити операторів соцмереж, зокрема X і Facebook, більш підзвітними, аби можна було швидше виявляти фейкові акаунти й дезінформаційні кампанії та успішно їм протидіяти.

Раніше повідомлялося, що Україна може використовувати зброю, надану Німеччиною, аби захиститися від російських атак у прикордонному районі навколо Харкова. Про це заявив представник уряду Німеччини Штеффен Хебестрайт.