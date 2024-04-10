У Миколаєві продовжується ремонт гуртожитку для вимушених переселенців. Фото: НикВести

Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) обладнає меблями та технікою приміщення гуртожитку для внутрішньо переміщених осіб у Миколаєві.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Як відомо, у Миколаєві продовжується ремонт гуртожитку для вимушених переселенців. Роботи фінансує Міжнародна організація з міграції (МОМ). Фонд надає допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО) і людям, які постраждали від війни, а також співпрацює з Урядом у протидії нелегальній міграції та удосконаленні системи управління міграційними процесами.

«Наразі у Миколаєві ремонтують гуртожиток у Заводському районі, де ми плануємо розмістити внутрішньо переміщених осіб. Загалом він зможе прийняти близько 300 людей. Ремонтні роботи фінансує Міжнародна організація з міграції. Роботи найближчим часом мають завершитися і тоді ми зможемо обладнати приміщення меблями та технікою. Допоможе нам у цьому Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ)», – повідомив Олександр Сєнкевич.

На якому етапі ремонт у гуртожитку?

Ремонт гуртожитку, що розташований в Заводському районі Миколаєва, розпочався у січні 2024 року та має завершитись до квітня. Вже замінили всі вікна на металопластикові, ведуться роботи з облаштування стін, стелі та підлоги.

«Вже замінили всі вікна та пошпаклювали стіни. Ще залишилось пофарбувати стіни, встановити двері та лінолеум, а також плінтуса», – розповів Анатолій Петров у коментарі НикВести.

Також він зазначив, що інформації щодо вартості ремонту не має, оскільки МОМ надала лише перелік з видами та обсягом робіт.

«Міжнародна організація не надає конкретних сум, ми укладаємо двосторонню угоду, і вони надають нам кошторис з описом видів та обсягом робіт, але фінансові відомості залишаються невідомими», – пояснив Анатолій Петров.

Проте це не єдиний гуртожиток у Миколаєві, призначений для внутрішньо переміщених осіб. У одному з них вже відремонтовано десять кімнат, а інша будівля перебуває у черзі на ремонт. Зауважимо, що зараз у Миколаєві зареєстровано понад 47,5 тисяч ВПО.

Як сказав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, хтось із них винаймає житло, хтось живе у родичів. Але є люди, які потребують підтримки від міста.

З урахуванням значної кількості переселенців у місті, очевидно, що ресурсів для забезпечення всіх їх житлом не вистачає. Проте, завдяки міжнародним організаціям, ця проблема поступово починає вирішуватися.

Нагадаємо, у селі Шевченкове на Миколаївщині будують місце для тимчасового проживання ВПО в приміщенні лікарні, що була пошкоджена внаслідок російського авіаудару.