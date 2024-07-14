27 миколаївських випускників отримали максимальні 200 балів з окремих предметів НМТ, архівне фото: «НикВести»

27 миколаївських випускників отримали максимальні 200 балів з окремих предметів Національного мультипредметного тесту.

Як повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, з них 6 мають результати у 400 балів.

Як відомо, основна сесія національного мультипредметного тесту – 2024 тривала з 1 по 25 червня. Учасники проходили перевірку знань з чотирьох предметів: трьох обов’язкових і одного – на вибір.

Лідерами серед закладів освіти є:

Миколаївський ліцей №2, у якому 5 випускників отримали 200 балів, двоє з них – по 400 балів;

Миколаївський ліцей №22 – 5 випускників, двоє з них – по 400 балів;

Миколаївський ліцей імені професора М. Александрова – 5 випускників, один з них – 400 балів;

Миколаївський ліцей №38 імені В.Д. Чайки – 4 випускника, один з них – 400 балів;

Миколаївський ліцей №5 – 2 випускника;

Миколаївський ліцей №41 – 2 випускника;

Миколаївський ліцей №42 – 2 випускника;

Миколаївський ліцей №8 – 1 випускник;

Миколаївський ліцей імені Миколи Аркаса – 1 випускник.

Де на Миколаївщині є очна освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.