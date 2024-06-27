Явка на НМТ склала понад 92%, фото з відкритих джерел

Загальна явка учасників основної сесії національного мультипредметного тестування (НМТ) склала понад 92%.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Зазначається, що за кордоном явка була нижчою, ніж в Україні.

«Для забезпечення 18 сесій тестувань було створено та задіяно тимчасові екзаменаційні центри (ТЕЦ) – 976 в Україні та 73 за кордоном (тестування відбувалися в 31 країні). За оперативною інформацією, станом на 26 червня 2024 року, в основних сесіях НМТ взяли участь 265 298 осіб (з них 16 655 – за кордоном). Явка учасників становила 92,19% (92,81% – в Україні, 83,77 % – за кордоном)», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що додаткові сесії НМТ відбудуться з 11 по 19 липня.

Де на Миколаївщині є очна освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.