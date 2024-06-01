Ілюстративне фоо: Benmullins

Під час виконання завдань національного мультимедійного тестування (НМТ) учасникам дозволено користуватися чернеткою, але записувати в ній можна не все.

В Українському центрі оцінювання якості освіти розповіли, що саме заборонено записувати.

«Для виконання тестових завдань, які потребують числових розрахунків, вам знадобиться чернетка, тож на вашому робочому місці буде лежати аркуш паперу. На ньому ви зможете робити будь-які розрахунки, позначки, нотатки, схеми, проміжні обчислення без побоювання припуститися помилки, однак записувати умови завдань заборонено», — повідомили у центрі.

Крім того, під час виходу на перерву учасники мають залишити чернетку на своїх робочих місцях. Після завершення виконання завдань другого етапу тестування потрібно підійти до старшого інструктора, віддати свою чернетку й поставити підпис в аудиторному протоколі.

«Якщо ж ви все ж захочете забрати чернетку із собою, скажіть про це інструкторові. Він може дозволити забрати чернетку, якщо в ній не буде записів умов завдань. Оскільки записи умов завдань не можна виносити з тимчасового екзаменаційного центру, тож інструктор запропонує вам записати відповіді на новому аркуші, який ви зможете забрати із собою», — зауважили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Нагадаємо, у разі аварійних відключень електроенергії під час складання національного мультипредметного тесту (НМТ) порядок подальшого проведення тестування вирішуватиметься на місцях регіональними центрами.

Зазначимо, у МОН вже затвердили календар проведення основної та додаткової сесій тестування.