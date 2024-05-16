НМТ в Україні / Фото з відкритих джерел

У разі аварійних відключень електроенергії під час складання національного мультипредметного тесту (НМТ) порядок подальшого проведення тестування вирішуватиметься на місцях регіональними центрами.

Про це повідомила очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в коментарі «УП.Життя».

«Працюватимемо відповідно до визначених процедур. У разі відключень персонал тимчасового екзаменаційного центру контактує із регіональним центром, намагається зʼясувати питання і розв'язати проблему. Якщо не буде змоги цього зробити, учасникам запропонують взяти участь у додатковій сесії», — зазначила вона.

Участь у додатковій сесії також зможуть взяти вступники, які запізнилися на тестування основної сесії з поважної причини: через хворобу або повітряну тривогу. Для участі в додатковій сесії абітурієнтам потрібно буде написати відповідну заяву.

Нагадаємо, що у МОН вже затвердили календар проведення основної та додаткової сесій тестування.