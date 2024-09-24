Первомайська міськрада просить МОН змінити правила функціонування академічних ліцеїв

Ліцей «Лідер» у Первомайську. Фото з відкритих джерел

Первомайська міська рада планує звернутися до Міністерства освіти і науки з проханням дозволити академічним ліцеям мати у своєму складі гімназію.

Відповідний проєкт рішення розміщений на сайті Первомайської міської ради.

У документі зазначається, що у 2025/2026 навчальному році Міністерство освіти і науки України запустить пілотування старшої профільної освіти та буде створено академічні ліцеї. До числа таких ліцеїв увійшов і первомайський «Лідер».

За законодавством, академічні ліцеї обов’язково мають бути відокремлені від початкових шкіл та гімназій. Ліцей «Лідер» з 2025 року припиняє набір в п’яті класи, з 2026-го — не набирає дітей у п’яті та шості, з 2027-го — перепрофільовується в академічний ліцей. Проти цього виступили батьки дітей початкової школи №11, яка розташована поруч, адже учні не зможуть продовжити своє навчання в ліцеї «Лідер».

«Первомайський ліцей «Лідер», як учасник пілотування НУШ, увійшов до переліку закладів освіти, які втілюватимуть реалізацію нової моделі старшої профільної освіти як академічні ліцеї. Батьки учнів початкової школи № 11, яка розміщена поруч із ліцеєм «Лідер», висловлюють обурення у зв’язку з тим, що їхні діти по закінченню початкової школи не зможуть продовжувати навчання в ліцеї «Лідер», — йдеться у документі.

Враховуючи це Первомайська міська рада просить Міністерство освіти і науки визначити організаційні засади функціонування й розвитку академічних ліцеїв. А також дозволити академічним ліцеям мати у своєму складі гімназію.

Депутати мають розглянути документ на сесії та проголосувати за нього.

Скриншот проєкту рішення

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