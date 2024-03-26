У ніч проти 26 березня росіяни атакували Україну 12 дронами Shahed-131/136. Сили протиповітряної оборони України знищили всі ударні дрони.
Про це повідомив Командувач Повітряними силами Збройних сил України Микола Олещук.
Він зазначив, що ворог випустив ударні дрони із мису Чауда у тимчасово окупованому Криму та з Курської області РФ.
Також російські війська обстріляли Донеччину двома зенітними керованими ракетами С-300.
Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України у Миколаївській та Харківській областях.
Нагадаємо, що у ніч на 26 березня над Миколаївської областю було ліквідовано три безпілотники типу Shahed-131/136.
У ніч проти 26 березня росіяни атакували Україну 12 дронами Shahed-131/136. Сили протиповітряної оборони України знищили всі ударні дрони.
Про це повідомив Командувач Повітряними силами Збройних сил України Микола Олещук.
Він зазначив, що ворог випустив ударні дрони із мису Чауда у тимчасово окупованому Криму та з Курської області РФ.
Також російські війська обстріляли Донеччину двома зенітними керованими ракетами С-300.
Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України у Миколаївській та Харківській областях.
Нагадаємо, що у ніч на 26 березня над Миколаївської областю було ліквідовано три безпілотники типу Shahed-131/136.